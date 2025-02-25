الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي يوضح 14 رقماً تاريخياً لمحمد صلاح

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي تقريرًا يشبه البيان الرسمي يتضمن 14 رقمًا تاريخيًا للنجم المصري محمد صلاح سواء بصفوف ناديه أو المسابقة.

محمد صلاح كان بدأ مسيرته بالدوري الإنجليزي حين انضم لصفوف تشيلسي قادماً من بازل السويسري في موسم 13/14 ولكنه رحلّ في الموسم التالي معارًا لصفوف فيورنتينا الإيطالي قبل أن ينضم لصفوف روما في موسم 15/16 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء عقده بصورة نهائية قبل أن يعود للدوري الإنجليزي مجددًا عبر بوابة ليفربول في موسم 17/18.

وجاءت الأرقام القياسية لمحمد صلاح بحسب الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي كالتالي:

1) سجل وصنع أهدافًا في 42 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو الرقم الأكثر لأي لاعب في التاريخ.

2) أول لاعب يشارك في أكثر من 40 هدفًا في موسمين مختلفين من الدوري الإنجليزي.

3) سجل صلاح وصنع أهدافًا في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024/25، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في الموسم.

4) سادس أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024/25بـ 182 هدفًا.

5) صلاح خامس أكثر المساهمين في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024/25.

6) العاشر في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024/25.

7) أحرز أكبر عدد من الأهداف خارج ملعبه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز (16 هدفًا)، وأيضًا لديه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة خارج ملعبه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز (11 تمريرة حاسمة).

8) يمتلك أكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة خارج ملعبه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز (27 مساهمة تهديفية).

9) شارك بقميص ليفربول بـ 264 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يوجد سوى لاعبين اثنين فقط شاركوا في عدد أكبر من الأهداف لصالح فريق واحد.

10) في "أنفيلد" صلاح سجل 101 هدف، ليصبح رابع لاعب يسجل أكثر من 100 هدف في ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

11) أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع الأهداف في كلتا المباراتين ضد حامل اللقب في موسم واحد.

12) أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى أرقام مزدوجة في كل من الأهداف والتمريرات الحاسمة قبل عيد الميلاد في موسم واحد.

13) صلاح شارك في 14 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر 2024، وهو الرقم الأعلى للاعب في شهر واحد

14) صنع سبعة أهداف في ديسمبر 2024، وهو الرقم الأعلى في شهر واحد.

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