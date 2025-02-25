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هل يشارك 3 أندية مصرية في دوري أبطال أفريقيا؟.. شوبير يوضح

02:34 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مشاركة ثلاثة أندية مصرية بداية من الموسم المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك حاليا فريقين فقط من مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهم الأهلي وبيراميدز، وفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك والمصري البورسعيدي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هناك أقاويل داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بتقول أن مصر هتاخد حصة ثالثة في المسابقات الأفريقية".

وأكمل: "يعني اللي هيشاركوا في دوري أبطال أفريقيا هيبقوا 3 فرق، ولكن لم يتم تأكيد هذا الخبر، لأن هناك انتخابات داخل الاتحاد الأفريقي في الفترة المقبلة، وعشان كدا ما فيش خبر يقين بزيادة الأندية بشكل رسمي".

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أحمد شوبير دوري أبطال أفريقيا أندية مصرية
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