هل يمكن تخفيض أو تقسيط المبلغ؟ وكيل بنتايج يكشف مصير اللاعب مع الزمالك

"السعيد وزيزو".. تطور جديد حول تجديد خماسي الزمالك بعد تدخل حازم وميدو

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد عرفة وكيل المغربي محمود بنتايج لاعب فريق الزمالك عن موقف اللاعب من الاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء وتفعيل بند الشراء النهائي.

وانضم محمود بنتايج لنادي الزمالك، مطلع الموسم الحالي، قادما من نادي سانت إتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم، مع وضع بند الشراء النهائي مقابل مليون يورو.

وقال أحمد عرفة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور: "عقد محمود بنتايج قابل للتفاوض ومن الوارد تخفيض مبلغ الشراء النهائي، وفقا للمفاوضات بين الزمالك والنادي الفرنسي".

وأضاف: "تقسيط مبلغ الشراء وارد أن يكون متاح، واللاعب سعيد جدا بالقميص الأبيض ويريد استكمال مسيرته مع الفريق وهو لايق على الزمالك".

ويقدم محمود بنتايج مستوى مميز مع الزمالك منذ الانضمام للقلعة البيضاء، ونجح في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، رفقة الأبيض عقب الفوز على الأهلي.

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