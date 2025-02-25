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"تدخل سريع وتحقيق".. القصة الكاملة لفيديو السخرية من لاعب الأهلي بسبب بنتايج

12:10 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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كتب- محمد خيري:

أثار مقطع فيديو "كوميكس"، نشرته رابطة الأندية المصرية، جدلا واسعا، وغضب جماهير النادي الأهلي، عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية.

وتعادل النادي الأهلي مع الزمالك، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي، لرابطة الأندية المصرية، فيديو "كوميكس"، لمراوغة المغربي محمود بنتايج، لاعب نادي الزمالك للاعب النادي الأهلي أحمد رضا، وهو ما أغضب الجماهير الحمراء.

وبعد وقت قليل من نشر الفيديو، تداوله الجماهير، كنوع من "السخرية"، وهو ما زاد من غضب جماهير النادي الأهلي.

وفي المقابل، قررت رابطة الأندية، حذف مقطع الفيديو المنشور من على جميع المنصات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحويل المسؤول عن نشره للتحقيقات لاتخاذ قرارات رادعة.

كما حذفت رابطة الأندية، فيديو قدريم، "كوميكش"، ضد نادي الزمالك، وتحديدا، في مباراة الأبيض وبيراميدز، ومراوغة فيستون مايلي لمحمود الونش.

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