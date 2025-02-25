أحمد سالم: "زيزو يعتز بزملكاويته وليس مثل الذين انضموا للأهلي"
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كتبت-هند عواد:
تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "يتحدثون الآن عن أن قائمة الزمالك ضعيفة، ولكن الأندية المنافسة تطارد لاعبيه، الآن بنتايك مرصود وقبله زيزو وفتوح وغيرهم".
وأضاف عن مصير زيزو: "زيزو بنى اسما كبيرا مع الزمالك، يختلف تماما عن اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأهلي، أراه يعتز بزملكاويته وبنائه لاسمه مع النادي".
واختتم أحمد سالم: "إذا استمر زيزو مع الزمالك يمكنه أن يتجاوز أرقام عبد الحليم علي كهداف تاريخي أو شيكابالا كألقاب".
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