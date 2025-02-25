أحمد سالم: "زيزو يعتز بزملكاويته وليس مثل الذين انضموا للأهلي"

"السعيد وزيزو".. تطور جديد حول تجديد خماسي الزمالك بعد تدخل حازم وميدو

هل يمكن تخفيض أو تقسيط المبلغ؟ وكيل بنتايج يكشف مصير اللاعب مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "يتحدثون الآن عن أن قائمة الزمالك ضعيفة، ولكن الأندية المنافسة تطارد لاعبيه، الآن بنتايك مرصود وقبله زيزو وفتوح وغيرهم".

وأضاف عن مصير زيزو: "زيزو بنى اسما كبيرا مع الزمالك، يختلف تماما عن اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأهلي، أراه يعتز بزملكاويته وبنائه لاسمه مع النادي".

واختتم أحمد سالم: "إذا استمر زيزو مع الزمالك يمكنه أن يتجاوز أرقام عبد الحليم علي كهداف تاريخي أو شيكابالا كألقاب".