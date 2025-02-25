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أحمد سالم: "زيزو يعتز بزملكاويته وليس مثل الذين انضموا للأهلي"

11:48 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    زيزو في مران الزمالك
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    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    زيزو لاعب الزمالك
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كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "يتحدثون الآن عن أن قائمة الزمالك ضعيفة، ولكن الأندية المنافسة تطارد لاعبيه، الآن بنتايك مرصود وقبله زيزو وفتوح وغيرهم".

وأضاف عن مصير زيزو: "زيزو بنى اسما كبيرا مع الزمالك، يختلف تماما عن اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأهلي، أراه يعتز بزملكاويته وبنائه لاسمه مع النادي".

واختتم أحمد سالم: "إذا استمر زيزو مع الزمالك يمكنه أن يتجاوز أرقام عبد الحليم علي كهداف تاريخي أو شيكابالا كألقاب".

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زيزو الزمالك الأهلي أحمد سالم
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