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"السعيد وزيزو".. تطور جديد حول تجديد خماسي الزمالك بعد تدخل حازم وميدو

11:47 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    زيزو في مران الزمالك
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
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    عبدالله السعيد
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    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
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    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تطورات موقف التجديدات للاعبين الذين تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد خمس لاعبين بنهاية الموسم الحالي وهم: أحمد سيد زيزو وعبدالله السعيد ومحمود الونش وعمر جابر ونبيل عماد دونجا.

وأوضح المصدر، أن هناك اجتماع يوم الجمعة أو السبت للجنة التخطيط، التي تضم حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني وحسين لبيب رئيس النادي، سيتم وضع الرتوش الأخيرة على عقود التجديدات الجديدة على رأسهم زيزو والسعيد والونش وعمر جابر وسيتم عقد الاجتماعات تباعا لحسم الملفات.

وأضاف المصدر، أن هناك اتفاق من الجميع على التجديد للخماسي، ولكن وفقا للسياسة المالية المتبعة للنادي، وسوف يتم حسم الأمور، عقب اجتماع لجنة التخطيط.

وأوضح المصدر، أن هناك أيضا قرار بتعديل عقد حسام عبدالمجيد بما يليق بإمكانياته الحالية وتجديد مدة أطول، ونفس الأمر لمحمد السيد لاعب الوسط، سيتم تعديل عقده.

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