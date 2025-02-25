مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

ساوثامبتون

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

أحمد سالم: "الجيل الحالي يعرف كيف يواجه الأهلي.. وضاع مننا نقطتين"

11:37 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد الزمالك (1)
  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد الزمالك (3)
  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد الزمالك (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1، مشيرا إلى أن الجيل الحالي للأبيض يعرف كيف يواجه الأهلي.

وقال سالم في تصريحاته عبر قناة أون سبورتس: "لا أريد المبالغة في الكلام، لكن هذا الجيل يعرف كيف يواجه الأهلي، وتوجد روح قوية وأداء جيد في ظل ضغوط التقليل من الفريق، والحديث من نوعية "هتخسروا كام" استفز الفريق لدرجة أنني أعتبر أننا ضاع منا نقطتين".

وأضاف: "محبو الزمالك يلتفون حوله حين تحدث أزمة وبالتالي لا يمكنك حرمان أي شخص من طمأنة الناس، أما القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الإدارة فهي من اختصاصي فقط".

واختتم أحمد سالم: "الحديث الفني ليس نقطة قوتي وبالتالي حين يتحدث ميدو أو حازم إمام من اللجنة الفنية عن هذه الأمور فهذا منطقي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد سالم الأهلي ميدو حازم إمام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"