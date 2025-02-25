أحمد سالم: "الجيل الحالي يعرف كيف يواجه الأهلي.. وضاع مننا نقطتين"

هل يمكن تخفيض أو تقسيط المبلغ؟ وكيل بنتايج يكشف مصير اللاعب مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1، مشيرا إلى أن الجيل الحالي للأبيض يعرف كيف يواجه الأهلي.

وقال سالم في تصريحاته عبر قناة أون سبورتس: "لا أريد المبالغة في الكلام، لكن هذا الجيل يعرف كيف يواجه الأهلي، وتوجد روح قوية وأداء جيد في ظل ضغوط التقليل من الفريق، والحديث من نوعية "هتخسروا كام" استفز الفريق لدرجة أنني أعتبر أننا ضاع منا نقطتين".

وأضاف: "محبو الزمالك يلتفون حوله حين تحدث أزمة وبالتالي لا يمكنك حرمان أي شخص من طمأنة الناس، أما القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الإدارة فهي من اختصاصي فقط".

واختتم أحمد سالم: "الحديث الفني ليس نقطة قوتي وبالتالي حين يتحدث ميدو أو حازم إمام من اللجنة الفنية عن هذه الأمور فهذا منطقي".