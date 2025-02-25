"القادم أسوأ".. شوبير يكشف ما حدث بين محمد رمضان ولاعبي الأهلي في 3 دقائق

هل يمكن تخفيض أو تقسيط المبلغ؟ وكيل بنتايج يكشف مصير اللاعب مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جلسة محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق، عقب مواجهة الزمالك الماضية، وتوقيع عقوبات على الجميع.

وتعادل الأهلي مع الزمالك، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، يوم السبت الماضي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه عبر قناة الأهلي: "حصل جلسة من محمد رمضان المدير الرياضي، مع لاعبي الأهلي قبل المران كانت عبارة عن 3 دقائق".

أوضح: "3 دقائق كان فيها قرار بخصم من الراتب الشهري، بعد التعادل مع الزمالك، وإن القادم أسوأ، حال استمرار هذه النتائج وهذا الشكل".

واختتم: "محمد رمضان شدد على الجميع، لازم كل واحد ياخد باله من نفسه ولن نسمح بهذا الشكل تاني، والجلسة كانت في وجود مارسيل كولر والجهاز الفني بالكامل".

ويحتل فريق الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر بيراميدز، برصيد 36 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

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