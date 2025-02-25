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هل يتم إيقاف جماهير الزمالك بسبب إمام عاشور؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

10:44 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    إصابة إمام عاشور (2)
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    إصابة إمام عاشور (2)
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور في الاحماءات (1)
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    إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي (3)
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    إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي (1)
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    إمام عاشور يحتفل بكأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي (1)
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    إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي (1)
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي (3)
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه (4)
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه (4)
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه (2)
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه (1)
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
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    إمام عاشور يرفض الاحتفال بهدفه
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    إمام عاشور من مباراة غزل المحلة
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    إمام عاشور يخلع قميصه بعد هدفه في شباك الزمالك
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    احتفال إمام عاشور بهدفه في الزمالك
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة
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    إمام عاشور (1)
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كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة بشأن عقوبات رابطة الأندية، المنتظر صدورها، خلال ساعات، ضد جماهير الأهلي والزمالك، بعد مباراة القمة الماضية.

وتعادل فريق الأهلي مع الزمالك، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال هاني حتحوت عبر برنامجه على قناة "صدى البلد": "صحيت النهاردة على كم رسائل في كل الحسابات، افتح الاقي الناس بعتالي تقولي أنت فين يا حتحوت من عقوبات الرابطة وشتيمة إمام عاشور؟".

وأضاف: "قولت كويس دي فرصه نسأل الرابطة ونفهم التفاصيل لأننا شوفنا فيديوهات شتائم من الجمهور ده وده هنا وهناك بين الجماهير وده طبعا غلط".

أكمل: "لما سألنا الرابطة كيف تفكر في الفيديوهات دي، اتقال وفق تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة، هل التقارير وصلت؟ لسه لأن الرابطة بتجتمع قبل انطلاق الجولة السادسة عشر اللي هتبدا الأربعاء وده هيحصل اليوم ويصدر العقوبات كما هو متبع كل جولة".

وأوضح: "ما أعلمه أن القرار هيكون معاقبة الجماهير التي حضرت في القمة، جماهير الأهلي التي حضرت في الدرجة الثالثة اللي هما تقريبا 13 ألف بإيقافهم مباراة واحدة".

واختتم تصريحاته: "لكن الزمالك هيتحرم من جماهيره وهتكون العقوبة مباراتين بدون جماهير اللي هما مواجهتي زد وإنبي وده بسبب السباب الجماعي وتكرر للمرة الرابعة الموسم ده".

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