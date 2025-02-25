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إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق (صور)

09:52 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

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كتبت-هند عواد:

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيادة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان.

ونشر إبراهيم شيكا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورته رفقة إمام عاشور، وعلق: "نورتني يا إمام والله، إمام صاحب صاحبه".

من هو إبراهيم شيكا؟

إبراهيم الجمال الشهير بـ " إبراهيم شيكا"، مواليد 1997، وهو أحد ناشئي نادي الزمالك، وأُطلق عليه لقب "شيكا" من قبل زملائه لتشابه طريقة لعبه ومهارته مع نجم النادي محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ولعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر بالزمالك لكنه ترك النادي في عمر 19 عامًا، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.

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إمام عاشور إبراهيم شيكا مرض السرطان
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