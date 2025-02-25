رابطة الأندية: تم حذف فيديو السخرية من الأهلي.. وتحويل المسؤول للتحقيق

"أعمل لوقت متأخر".. أول تعليق من كولر على الانتقادات بعد التعادل مع الزمالك

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

حذفت حسابات رابطة الأندية المصرية مقطع الفيديو الذي نشرته وغضبت جماهير الأهلي؛ بداع كونه مُسيء لفريقها.

وقال مصدر برابطة الأندية المحترفة، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء:"تم حذف فيديو السخرية من الأهلي من على صفحة الرابطة، وتحويل المسئول للتحقيق الفوري واتخاذ قرارات رادعة".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 15 ليصل إلى النقطة 33 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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