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"تعديلات وتحذير".. ماذا فعل بيسيرو مع لاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي؟

كتب ـ محمد خيري:

اقتربت مباريات الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز، من النهاية، عقب مرور 15 جولة من البطولة.

ويتبقى جولتين فقط لكل فريق، قبل انتهاء الدوري الاستثنائي 2024\2025، الذي يقام بنظام مختلف هذه المرة، من أجل الانتهاء منه مبكرا.

وشهدت الجولات الماضية، إطاحة الأندية بعدد من المدربين، لسوء النتائج، بينما رحل أحدهما لحصوله على فرصة تدريب أخرى في أحد الدوريات.

10 مدربين ضحية الدوري المصري

وشهدت الفترة الماضية رحيل 10 مدربين في الدوري المصري، أخرهم علي ماهر من تدريب المصري البورسعيدي، لقيادة سيراميكا كليوباترا، وأيمن الرمادي من تدريب سيراميكا.

ويعد فريقي الزمالك ومودرن سبورت، الأكثر رحيلا للمدربين، حيث رحل من الأبيض جوميز لتولي تدريب الفتح السعودي وبعده جروس بسبب النتائج السلبية، وأيضا مودرن سبورت رحل منه ثنائي.

وينشر موقع "مصراوي"، القائمة الكاملة لرحيل المدربين عن الدوري المصري حتى الآن والتي شملت كل من:

-جوزيه جوميز وكريستيان جروس عن الزمالك

-طلعت يوسف والفرنسي فرانك دوما من نادي مودرن سبورت

-سيد ياسين من نادي إنبي

-أحمد عيد عبد الملك عن غزل المحلة

-شوقي غريب عن غزل المحلة

-حمد إبراهيم عن الإسماعيلي

-علي ماهر عن المصري

-أيمن الرمادي عن سيراميكا كليوباترا

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