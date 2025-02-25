رابطة الأندية: تم حذف فيديو السخرية من الأهلي.. وتحويل المسؤول للتحقيق

كتب ـ محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة زد المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وزد

وتنطلق مباراة الزمالك وزد، يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتعادل الزمالك في المباراة الماضية مع الأهلي، بهدف لكل فريق في الجولة الـ15، ورفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجولة الدوري المصري.

ماذا فعل بيسيرو مع لاعبي الزمالك عقب مباراة الأهلي؟

ورفض جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض، منح اللاعبين راحة عقب مباراة الأهلي، في ظل ضغوط المباريات الحالية، والاستعداد للمباراة المقبلة أمام زد.

وحذر بيسيرو، جميع اللاعبين خلال مران الأمس، من التهاون في المباريات المقبلة، وحرص على مطالبة اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية لتحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وأكد جوزيه بيسيرو للاعبين على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة، وضرورة استعادة الانتصارات بداية من لقاء زد.

تعديلات على التشكيل

وستشهد المباراة المقبلة، بعض التعديلات، خاصة في نصف الملعب، في ظل إيقاف نبيل عماد دونجا بسبب الحصول على ثلاث إنذارات، وعودة ناصر ماهر بعد انتهاء الإيقاف، وأيضا سيتم التدعيم في الهجوم بتواجد ناصر منسي، بدلا من التونسي سيف الجزيري بسبب تراجع مستواه.

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