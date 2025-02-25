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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لجأت أندية الدوري المصري إلى طريقة حاسمة لمعاقبة لاعبيهم مع تعثرهم وهي الخصم من رواتبهم في ظل العقود المرتفعة التي يحصل عليها اللاعبين.

ولم تعد الأندية تخفي العقوبات المالية الموقع على اللاعبين بل أصبحت أحيانًا وسيلة لتهدأة الجماهير بعد الخسارة أو تراجع النتائج وهي العقوبات التي أصبحت كثيرة بالمسابقة المحلية مؤخرًا.

ناديا الأهلي وغزل المحلة كانا آخر ناديين يطبقان هذه العقوبات على لاعبيهما في ختام منافسات الجولة 15 من الدوري.

عقوبة الأهلي للاعبين بعد التعادل مع الزمالك

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن فرض المدير الرياضي محمد رمضان عقوبة مالية على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الزمالك.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، أن رمضان فرض عقوبة 20% من العقد الشهري للاعبين بعد التعادل أمام الزمالك.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

عقوبة غزل المحلة بعد الخسارة أمام زد

نادي غزل المحلة أعلن كذلك توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب بصفوفه بجانب إيقاف مستحقات اللاعبين حتى تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة بعد الخسارة من زد.

وكان فريق غزل المحلة قد خسر مساء أمس الأحد بهدفين نظيفين أمام نظيره زد بالجولة الـ 15 .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز 15.

وكان نادي الاتحاد قد خصم 10% من عقود لاعبيه مطلع العام الجاري بعد وداع بطولة الكأس أمام نادي تيم إف سي وكذلك نادي المصري البورسعيدي كان قد خصم للاعبيه بعد الخسارة بهدف نظيف أمام غزل المحلة بالجولة الماضية وغيرهم من الأندية.

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