رابطة الأندية: تم حذف فيديو السخرية من الأهلي.. وتحويل المسؤول للتحقيق

الزمالك يتصدر.. 10 مدربين ضحية الدوري المصري قبل نهاية الدور الأول

"تعديلات وتحذير".. ماذا فعل بيسيرو مع لاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل فريق بيراميدز انتصاراته بالموسم الجاري من الدوري 2024/25 بفوز صعب على نظيره طلائع الجيش مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وهو الفوز الخامس على التوالي للفريق السماوي بعدما تعادل أمام الأهلي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

بيراميدز فاز بعد تعادله مع الأهلي بثلاثية نظيفة أمام الزمالك، ثم بهدف نظيف على نظيره سموحة قبل الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره حرس الحدود.

وفاز بيراميدز بعد ذلك بهدف نظيف على فيوتشر وبهدفين مقابل هدف على نظيره طلائع الجيش.

وهي الانتصارات التي جعلت بيراميدز ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه و 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويتبقى لفريق بيراميدز مباراتين في الدور الأول من الموسم الجاري بالدوري أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 28 فبراير وسيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء الموافق 5 مارس المقبل.

ويقام الدور الثاني من البطولة بتقسيم الأندية الـ 18 إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى الأندية أصحاب أول تسع مراكز في جدول الدوري على أن تضم المجموعة الثانية الأندية من المركز العاشر إلى المركز 18 (9 أندية).

وتشهد كل مجموعة خوض كل فريق لثمان مباريات مع فرق مجموعته التي تشهد تواجد الفرق بذات عدد النقاط التي جمعتها بالدور الأول.

وهو ما يعني أن بيراميدز أمامه 10 مباريات بواقع مباراتين بالدور الأول و 8 مباريات بالدور الثاني وحال الفوز بهن سيتوج لأول مرة بتاريخه بلقب الدوري دون النظر إلى نتائج منافسيه بالمسابقة.

ولكن حال تعثر فريق بيراميدز فسينتظر نتائج الأندية الأخرى التي تنافسه على صدارة الدوري.

اقرأ أيضًا:

حرب التصريحات تشتعل.. بنزيما يرد على تصريح رونالدو بأنه الأفضل

سيميوني قبل مواجهة برشلونة: المنافس شرس وسنحاول إلحاق الضرر بهم