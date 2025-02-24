أبدى المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، تفهمه للانتقادات الحالية بعد التعادل مع الزمالك في الدوري.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 15 ليصل إلى النقطة 33 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وذكر كولر خلال بيانه نشرته وكالة FPA Fairplay ـ التي تدير أعماله ـ:"بعض الأفكار بعد المباراة الأخيرة، كرة القدم هي العاطفة كرة القدم هي الشغف ولهذا السبب بالذات أفهم الانتقادات والتوقعات العالية من جماهير الأهلي هذا النادي يعيش على البطولات – وهذا ما يجعله مميزًا للغاية".

وتابع المدرب السويسري، بالبيان ذاته:"ولكن هناك شيء واحد واضح أيضًا: انتقاد المباراة بعد انتهائها دائمًا ما يكون سهلًا يمكن لأي شخص أن يشير إلى ما كان يجب أن يتم بشكل مختلف بمجرد انتهاء المباراة ولكن من لديه الشجاعة لتحمل المسؤولية قبل المباراة؟ من سيقف ويقول: "كنت سأضع نفس التشكيلة تمامًا، وإذا لم تنجح، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة"؟

وأضاف:"مارسيل كولر يفعل ذلك إنه يحلل كل التفاصيل، حتى وقت متأخر من الليل يستعد بدقة، يدرس خصومنا، يُقيّم لاعبينا، ويتخذ القرارات من أجل الفوز – وليس من أجل التعادل أو الخسارة".

وأردف:"بالطبع، بعد المباراة، قد يرى أي مدرب الأمور بشكل مختلف لأن كرة القدم غير متوقعة ولكن يجب اتخاذ القرارات مسبقًا، وليس بعد فوات الأوان، نعم، تعادلنا.. نعم، التوقعات عالية ولكن متى كانت آخر مرة خسرنا فيها مباراة؟ كم مرة أظهر هذا الفريق شخصيته القوية؟ أتذكر الانتقادات بعد الهزيمة أمام صن داونز – لكن في النهاية، فزنا بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم المدرب السويسري تصريحاته بقوله:"النقد جزء من اللعبة، ولكن الوحدة أيضًا – وهذا ما يجعل هذا النادي قويًا لم نخسر شيئًا – بل على العكس، الموسم لا يزال طويلًا، ونحن بحاجة إليكم! لأن ما يميز الأهلي دائمًا هو قوة أفضل المشجعين في العالم في النهاية، النتائج ستتحدث – وسنواصل القتال معًا!".

أرقام كولر مع الأهلي

وكان كولر قد تولى قيادة الأهلي في سبتمبر 2022 ليخوض معه 151 مباراة فاز بـ 104 مباراة منها وتعادل في 30 وخسر بـ 17 مباراة.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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