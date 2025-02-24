"أعمل لوقت متأخر".. أول تعليق من كولر على الانتقادات بعد التعادل مع الزمالك

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة ما يتردد بخصوص اقتراب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن ما يتردد من الأساس بخصوص رحيل كولر غير صحيح لذا لا يوجد طرح لاقتراب كيروش من تولى قيادة الأهلي.

وشدد المصدر على تمسك إدارة الأهلي باستمرار كولر خلال الفترة الجارية مع الفريق.

وكانت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أبدت غضبها من إدارة كولر الفنية لمباراة القمة الماضية أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق بجانب مباريات سابقة له ليطالب عدد منهم برحيله قبل المشاركة بكأس العالم للأندية.

أرقام كولر مع الأهلي

وكان كولر قد تولى قيادة الأهلي في سبتمبر 2022 ليخوض معه 151 مباراة فاز بـ 104 مباراة منها وتعادل في 30 وخسر بـ 17 مباراة.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

يذكر أن كيروش صاحب الـ 71 عاماً قد تولى تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل 2022 ثم تولى قيادة منتخب إيران خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى يناير 2023 قبل أن يخوض تجربة مع منتخب قطر خلال الفترة من فبراير 2023 حتى ديسمبر من العام ذاته ليظل بلا نادِ منذ هذه التجربة.

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