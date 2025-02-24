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25 صورة لمران الزمالك قبل مواجهة زد في الدوري

08:29 م الإثنين 24 فبراير 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    بيسيرو في مران الزمالك
  • عرض 24 صورة
    مران الزمالك
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين حصته التدريبية بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو قبل مواجهة زد.

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري

ويواجه الزمالك نظيره زد يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة بجدول الترتيب، بينما يدخل فريق زد المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.


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