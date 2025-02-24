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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن التونسي أنيس بو جلبان قيادة فريق المصري البورسيعيدي فيما تبقى من الموسم الجاري 2024/25 خلفًا لعلي ماهر.

وقال بو جلبان في تصريحات أوردتها عنه إذاعة موزاييك ببلاده، إن تجربته مع نادي الترجي الجرجيسي قد انتهت ليستعد لتحدِ أكبر مع المصري البورسعيدي.

وأضاف المدرب التونسي" لديّ ذكريات رائعة في مصر منذ تواجدي بالنادي الأهلي، أعرف الأجواء جيدًا هناك"، متوجًا بالشكر لإدارة ناديه الترجي الجرجيسي.

ولفت بوجلبان الانتباه إلى أن قاد فريق الترجي الجرجيسي للتواجد بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التونسي بفارق 4 نقاط عن الترجي المتصدر.

مسيرة أنيس بوجلبان التدريبية

نادي الترجي الرياضي الجرجيسي التونسي لا يعد التجربة الأولى للاعب الأهلي الأسبق في منصب المدير الفني؛ إذ اتجه للتدريب عبر بوابة فريق الصفاقسي التونسي كمدرب مساعد بالجهاز الفني في موسم 14/15 بعد 4 مواسم من اعتزاله الكرة بقميص النادي الأفريقي في بلاده.

وبدأ بو جلبان في موسم 16/17 مهمته في منصب الرجل الأول عبر بوابة نادي الحمامات ببلاده ومنه لاتحاد بن جردان في موسم 18/19 قبل أن يستعين به الصفاقسي في موسمي 20/21 و 22/23.

بو جلبان قاد الصفاقسي في الفترة الأولى بـ 18 مباراة فاز بـ 11 وتعادل في 4 وخسر في 3، فيما قاده بالفترة الثانية ـ بحسب منصة ترانسفير ماركت المتخصصة في الإحصائيات ـ بـ 9 مباريات فاز بـ 3 وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

ورحل بو جلبان عن الصفاقسي في مارس 2023 ليظل بلا نادِ لمدة 8 أشهر حتى تولى قيادة نادي المستقبل الرياضي بسليمان في بلاده لمدة 13 مباراة؛ إذ فاز بـ 4 مباريات و خسر بـ 9.

وتولى المدرب التونسي بالموسم الجاري 2024/25 المهمة الفنية لنادي الترجي الرياضي الجرجيسي بـ 21 مباراة فاز بـ 12 وتعادل في 5 وخسر بـ 4 مباريات.

ترتيب نادي الترجي الرياضي الجرجيسي

ويحتل فريق الترجي الرياضي الجرجيسي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن الأفريقي الرابع والاتحاد المنستيري الثالث و 4 نقاط عن النجم الساحلي الوصيف والترجي المتصدر.

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