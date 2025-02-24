"لدي ذكريات رائعة مع الأهلي".. أول تعليق من أنيس بو جلبان على تدريب المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الترجي الرياضي الجرجيسي التونسي رحيل المدير الفني لفريقه الأول لكرة القدم أنيس بوجلبان.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن بوجلبان صاحب الـ 47 عاماً يقترب من تولي القيادة الفنية لنادي المصري بعدما توصلا لاتفاق لقيادة الفريق بعد رحيل المدير الفني علي ماهر.

نادي الترجي الرياضي الجرجيسي التونسي لا يعد التجربة الأولى للاعب الأهلي الأسبق في منصب المدير الفني؛ إذ اتجه للتدريب عبر بوابة فريق الصفاقسي التونسي كمدرب مساعد بالجهاز الفني في موسم 14/15 بعد 4 مواسم من اعتزاله الكرة بقميص النادي الأفريقي في بلاده.

مسيرة أنيس بوجلبان التدريبية

وبدأ بو جلبان في موسم 16/17 مهمته في منصب الرجل الأول عبر بوابة نادي الحمامات ببلاده ومنه لاتحاد بن جردان في موسم 18/19 قبل أن يستعين به الصفاقسي في موسمي 20/21 و 22/23.

بو جلبان قاد الصفاقسي في الفترة الأولى بـ 18 مباراة فاز بـ 11 وتعادل في 4 وخسر في 3، فيما قاده بالفترة الثانية ـ بحسب منصة ترانسفير ماركت المتخصصة في الإحصائيات ـ بـ 9 مباريات فاز بـ 3 وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

ورحل بو جلبان عن الصفاقسي في مارس 2023 ليظل بلا نادِ لمدة 8 أشهر حتى تولى قيادة نادي المستقبل الرياضي بسليمان في بلاده لمدة 13 مباراة؛ إذ فاز بـ 4 مباريات و خسر بـ 9.

وتولى المدرب التونسي بالموسم الجاري 2024/25 المهمة الفنية لنادي الترجي الرياضي الجرجيسي بـ 21 مباراة فاز بـ 12 وتعادل في 5 وخسر بـ 4 مباريات.

ترتيب نادي الترجي الرياضي الجرجيسي

ويحتل فريق الترجي الرياضي الجرجيسي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن الأفريقي الرابع والاتحاد المنستيري الثالث و 4 نقاط عن النجم الساحلي الوصيف والترجي المتصدر.

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