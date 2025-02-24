11 مدربًا.. قائمة المدربين المقالين في الدوري المصري هذا الموسم

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد الدوري المصري هذا الموسم، سلسلة من التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية للعديد من الأندية، وذلك مع وصولنا للجولة الـ15 من الدوري هذا الموسم.

حيث وصلت قائمة المدربين اللذين تمت إقالتهم أو رحيلهم بالتراضي إلي 11 مدربًا ، أخرهم الثنائي على ماهر وأيمن الرمادي.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، قائمة المدربين الراحلين كالتالي:

1- رحيل سيد ياسين عن تدريب إنبي، وتعيين محمد إسماعيل مدير الكرة بالنادي لقيادة الفريق البترولي خلفًا له.

2- رحيل أحمد عيد عبد الملك عن تدريب غزل المحلة، وتولي شوقي غريب المهمة بدلًا منه.

3- رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك، والتعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لخلافته.

4- رحيل طلعت يوسف عن تدريب مودرن سبورت، وتولي الفرنسي فرانك دوماس القيادة الفنية للفريق.

5- رحيل بابا فاسيليو عن تدريب الاتحاد السكندري.

6- رحيل شوقي غريب عن تدريب غزل المحلة، وتولي بابا فاسيليو منصب المدير الفني بدلاً منه.

7- رحيل الفرنسي فرانك دوماس عن تدريب مودرن سبورت، وتعيين الجزائري عبد الحق بن شيخة بدلًا منه.

8- رحيل حمد إبراهيم عن تدريب الإسماعيلي، مع تعيين عماد سليمان مدربًا للفريق.

9- رحيل السويسري كريستيان جروس عن تدريب الزمالك، والتعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لخلافته.

10- رحيل علي ماهر عن تدريب المصري البورسعيدي.

11- رحيل أيمن الرمادي عن تدريب سيراميكا كليوباترا.