استعدادا لقيادة المصري.. الترجي الجرجيسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الترجي الرياضي الجرجيسي التونسي رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنيس بوجلبان، عن القيادة الفنية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي الجرجيسي عبر منصة "فيسبوك" صورة للمدرب التونسي، وعلق: "شكراً أنيس على ما قدمته للترجي الرياضي الجرجيسي وحظ موفق في باقي المشوار".

وكان قد كشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن النادي المصري أتم الاتفاق مع التونسي أنيس بوجلبان، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق.

وأوضح المصدر أن بو جلبان سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء عمله على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدي بشكل رسمي.

واختتم المصدر أن إدارة المصري رفضت التعاقد مع مدير فني مصري خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن النادي البورسعيدي أعلن رحيل المدرب على ماهر عن القيادة الفني للفريق الأول لكرة القدم أمس الأحد.

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