مران الزمالك.. استمرار تأهيل جهاد وفقرة بدنية خاصة تحت إشراف جوزيه

كتب- محمد خيري:

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو فقرة بدنية للاعبين في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتولى مايكل جوزيه مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي المقابل، خاض محمود جهاد لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم الاثنين.

وأدى اللاعب تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي داخل صالة الجيمانيزيوم في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

كما حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخصيص فقرة فنية مطولة للاعبين وقام المدير الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية الخاصة بخطة اللعب، وحرص بيسيرو على منح اللاعبين تعليمات باستمرار وتصحيح الأخطاء.

وخاض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

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