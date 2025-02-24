كتب- مراسل مصراوي:

حالة من الغضب اشتعلت داخل النادي الأهلي، عقب التعادل في المباراة الأخيرة، أمام الزمالك، بهدف لكل فريق، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز، لملاحقة فريق بيراميدز، في صدارة الدوري المصري، حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 36 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

عقوبات على لاعبي الأهلي

ووفقا لمصدر داخل النادي الأحمر، أكد أن محمد رمضان المدير الرياضي للفريق فرض عقوبة مالية قدرها 20% من الرواتب الشهرية، على جميع اللاعبين.

وأوضح أن المدير الرياضي، خلال حديثه مع اللاعبين أكد أن العقوبات قد تزيد لتصل إلى راتب الشهر كامل إذا ما تكررت مثل هذه النتائج خاصة أن الفريق قد تعادل في 6 مباريات من إجمالي 15 مباراة خاضها في الدوري.

العقوبة شملت اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في اللقاء، بينما هناك نسبة أخرى ستطبق على كل اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء.

حقيقة رحيل كولر

وفي المقابل نفى المصدر، حقيقة رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب التعادل مع الزمالك، مؤكدا أن المدير الفني مستمر مع الفريق في ظل ضغوط المباريات الحالية، والتحديات التي تنتظر الأحمر، وعلى رأسها المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال شهر يونيو المقبل.