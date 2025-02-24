لتحليل وتقييم الأداء.. محاضرة فنية للحكام بقيادة أوسكار رويز

كتب - محمد القرش:

عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد اليوم الإثنين، من أجل تحليل وتقييم أداء الحكام في المباريات، خلال الأسابيع 13 و14 و15، بحضور أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام عبر تقنية "زوم"، والحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

ووجه أوسكار رويز كلمة للحكام في بداية المحاضرة أثنى خلالها على أدائهم في المباريات الأخيرة، والتزامهم بالتعليمات التي منحها لهم خلال ورشة تطوير الحكام تحت إشراف "فيفا"، قبل أن يقوم أعضاء اللجنة بشرح جميع الحالات ومناقشتها مع الحكام على مدار 4 ساعات.

وكان قد أعلن اتحاد الكرة عن تعيين الكولومبي أوسكار رويز المحاضر الدولي في التحكيم رئيسا للجنة الحكام الرئيسية يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025.

يُذكر أن أوسكار هو الخبير الأجنبي الثالث الذي يدير لجنة الحكام في مصر بعد كلاتنبرج وفيتور بيريرا.

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