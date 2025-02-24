نادي ستيلينبوش: نسبة فوزنا أمام الزمالك 30%

كتب- محمد خيري:

كشف روب بيرنادي الرئيس التنفيذي لنادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي، صعوبة مواجهة فريقه أمام الزمالك، في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال روب بيرنادي عبر القناة الأولى: "لم أفضل اللعب أمام الزمالك، كنا نريد مواجهة أي فريق آخر، ونعرف تاريخ الزمالك جيدًا".

وأضاف: "بدأنا الاستعداد للبطولات الأفريقية منذ 7 سنوات فقط، لذلك لم أكن أتمنى مواجهة الزمالك، لأننا نعرف جيدًا أن الأبيض فريق كبير".

أكمل: "يجب أن نستعد جيدًا للمباراة خاصة وأن الزمالك المرشح الأقوى للتتويج باللقب، لكننا جاهزون للتحدي، ومباراة الذهاب ستكون على أرضنا، لذلك يجب أن نكون جيدين وفي أقصى درجات التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأوضح: "لم أتابع نادي الزمالك كثيرًا، لكن هناك محللون في الفريق يتابعون مبارياته بشكل جيد، ربما لم يفز في الفترة الأخيرة لكنه يمتلك لاعبين مميزين".

وتابع: "في الحقيقة لم أشاهد مباراة الأهلي والزمالك، لكن علمت أن المباراة كانت قوية للغاية، ومدرب فريقنا شاهد المباراة بعد ذلك".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أنه لا يوجد الكثير من نقاط الضعف التي نعمل عليها، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية، وأرى أن نسبة فوزنا ستكون 30% فقط، لأننا الفريق الأضعف في المواجهة".

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