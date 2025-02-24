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"هشتبك معه انت لا تملك النادي":. ميدو يفتح النار على رونالدو

01:05 م الإثنين 24 فبراير 2025
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (4)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (1)
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    كريستيانو رونالدو
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كتب- محمد خيري:

فتح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، النار على البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، بسبب مستواه في المباريات الأخيرة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "رونالدو لاعب كبير وهو هداف الفريق وإدارة النصر تعاقدت مع جون دوران لكي يريحه ولكنه يلعب لنفسه فقط ولا يمنح الكرة لأحد".

أضاف: "أنا شخصيا لو ألعب معه سأشتبك معه قد تجد حوله 4 لاعبين متاحين ولا يمنحهم الكرة، هو لاعب كبير ولكن لا ينفع يلعب وكأنه يمتلك الفريق وهذا النصر فريق كبير".

جدير بالذكر، أن أحمد حسام ميدو، يقوم حاليا بتحليل مباريات الدوري السعودي، عبر قنوات "ssc" السعودية.

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ميدو رونالدو أخبار الرياضة الدوري السعودي
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