رسمياً.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل أيمن الرمادي

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق بشكل رسمي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل الفريق.

وأصدر نادي سيراميكا بيان رسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وفقًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والكابتن أيمن الرمادي، وجهازه المعاون، اتفق الطرفان على ضرورة تجديد دوافع الفريق الأول بالنادي، بما يتسق مع الأهداف التي يحرص كلاهما على تحقيقها".

وأوضح: "وفي هذا الإطار الذي يغلف العلاقة المحترمة، بين نادي سيراميكا كليوباترا والكابتن أيمن الرمادي، والتي كُلِلت بالتتويج بنسختي كأس رابطة الأندية، لعامين متتاليين، اتفق الطرفان بشفافية كاملة، وحرصًا منهما على المصلحة العامة للفريق، على إنهاء العلاقة التعاقدية مع الكابتن أيمن الرمادي، وجهازه المعاون، بالتراضي".

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