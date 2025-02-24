نجم الزمالك السابق يلوم على لاعبي الأبيض بسبب عدم الفوز أمام الأهلي

"عقد ورغبة".. خطة الزمالك لقطع الطريق على الأهلي حول محمود بنتايك

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كتب- محمد خيري:

تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل الفارس الأبيض أمام الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "ما فعله أشرف بن شرقي في القمة تقدير خير الزمالك عليه، ومن وجهة نظري كان لا بد أن يبدأ ناصر منسي مباراة القمة أساسيا".

وأضاف: "بلوم على لاعبي الزمالك بسبب عدم الفوز ضد الأهلي في القمة، والأبيض كان الأقرب لتحقيق الانتصار في المباراة".

واختتم حديثه قائلًا: "طريقة لعب الزمالك أمام الأهلي تكتيك مثل الملاكمة، ولم أتوقع خوض بيسيرو المواجهة بهذه الطريقة".

ورفع رصيد النادي الأهلي بعد التعادل إلى 33 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز برصيد 36 نقطة، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث.

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