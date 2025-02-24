بعد الرحيل من المصري بساعات.. علي ماهر مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا

كتب- محمد خيري:

نجح نادي سيراميكا كليوباترا، في التعاقد مع علي ماهر، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، بدلا من أيمن الرمادي.

ورحل علي ماهر عن تدريب فريق المصري البورسعيدي، منذ ساعات قليلة، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، بسبب تراجع النتائج.

وفي المقابل، قرر نادي سيراميكا كليوباترا رحيل أيمن الرمادي، بالتراضي أيضا، لنفس السبب تراجع النتائج.

ومن المنتظر أن يتولى علي ماهر تدريب فريق سيراميكا كليوباترا، بداية من الغد، لاستكمال مشوار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 15 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5، وخسر في 4 لقاءات.

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