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"ليه كده انت مش ناقصك حاجة".. شوبير يكشف اجتماع عاصف داخل الأهلي

11:57 ص الإثنين 24 فبراير 2025
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حالة الغضب داخل النادي الأهلي، بعد التعادل الأخير مع الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقديم أداء سيء، من اللاعبين خلال اللقاء، وفقا للإعلامي.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "هناك حالة غضب شديدة جدا جدا داخل النادي الأهلي، بعد التعادل الأخير مع الزمالك وتقديم أداء سيء".

أضاف: "حالة الضيق والاستغراب الشديد، داخل الأهلي، لأنك مش ناقصك حاجة وكل شيء متوفر حتى المعسكر غيروا الفندق بأفضل شكل".

أكمل: "في حالات اندهاش من مسؤولي الأهلي، من حاجات كتير ومنها التشكيل والدفع بكريم الدبيس كجناح يمين والتجربة ما أثبتتش نجاحها".

وأوضح: "الإدارة والجمهور مش راضيين، طبعا بدأ يبقى في قلق كمان من بطولة أفريقيا والأمر مش جيد ومحدش مبسوط، وأكيد في عقوبات ثقيلة وقعت على اللاعيبة من محمد رمضان في اجتماع عاصف والجديد قادم إيه هو معرفش".

وأختتم تصريحاته: "في ماتشين اغضبوا جماهير الأهلي الفترة الاخيرة، لقاء باتشوكا المكسيكي ولقاء الزمالك لأنهم كانوا عاملين حسابهم أنهم هينطلقوا بعد هذا اللقاء ويركبوا جدول المسابقة زي ما بيتقال كده".

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