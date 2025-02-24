"عقوبة صادمة".. محمد رمضان يفاجئ لاعبي الأهلي بعد مباراة الزمالك

"عقد ورغبة".. خطة الزمالك لقطع الطريق على الأهلي حول محمود بنتايك

نجم الزمالك السابق يلوم على لاعبي الأبيض بسبب عدم الفوز أمام الأهلي

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كتب- محمد خيري:

كشف مصطفى عبده نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة قوية بشأن قرار محمد رمضان المدير الرياضي، بعد تعادل الأهلي السابق مع الزمالك في بطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلي والزمالك في المباراة الماضية، بهدف لكل فريق، ببطولة الدوري المصري الممتاز، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما يوم السبت، على استاد القاهرة الدولي.

وقال مصطفى عبده خلال تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "علمت من مصدر مقرب جدا عن تغريم محمد رمضان لكل لاعب في الأهلي 20% من مستحقاتهم الشهرية".

أضاف: "قرار محمد رمضان جاء بسبب سوء الأداء الذي قدمه اللاعبين في المباراة الماضية أمام الزمالك، وإهدارهم نقطتين مهمين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز".