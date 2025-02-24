يصل مصر خلال ساعات.. أهلاوي سابق يقترب من تدريب المصري بدلا من علي ماهر

كتب- محمد خيري:

اقترب التونسي، أنيس بوجلبان من تولي تدريب فريق المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة بدلا من علي ماهر، الذي رحل بشكل رسمي.

وانفصل النادي المصري البورسعيدي، عن علي ماهر، بشكل ودي، بعدما اتفق الثنائي على فسخ العقد بالتراضي، في ظل سوء النتائج التي يعاني منها الفريق البورسعيدي.

ويعد أنيس بوجلبان، معروف للكرة المصرية، حيث لعب من قبل للنادي الأهلي، وتم ترشيحه من أحد اللاعبين السابقين.

وعمل أنيس بوجلبان من قبل في العديد من الأندية التونسية، بينهما، الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني التوسي، سوف يصل خلال الساعات المقبلة، إلى القاهرة لتوقيع العقود بشكل رسمي، وتقديمه لوسائل الإعلام.