أول تحرك من الزمالك بعد تألق بنتايك ضد الأهلي

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كتب - محمد خيري:

يسعى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لحسم ملف المغربي، محمود بنتايك، وشراء عقده بشكل نهائي.

وتعاقد نادي الزمالك مع المغربي محمود بنتايك، مع بداية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وضع بند الشراء النهائي، مقابل مليون يورو.

وظهر "بنتايك"، مع الزمالك بمستوى مميز للغاية، منذ الانضمام، حيث ساهم في تتويج الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي، بجانب إحرازه لهدف في مواجهة الأهلي التي أقيمت أول أمس السبت ببطولة الدوري الممتاز.

خطة الزمالك لقطع الطريق على الأهلي

ووفقا لمصدر مصطل داخل نادي الزمالك، أكد أن اللاعب المغربي وقع على عقود لمدة 3 سنوات، مع وجود رغبة كاملة له بالاستمرار داخل النادي الأبيض في الفترة المقبلة.

العديد من التقارير كشفت أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب، حال عودته مرة أخرى، لناديه الفرنسي، وعدم تفعيل بنك الشراء مع الأبيض.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك يرفض التفريط في اللاعب، ولكنه سوف يتفاوض مع نادي سانت إتيان الفرنسي لتقليل المبلغ المطلوب مليون يورو، إلى 600 ألف فقط، وفي حال الرفض سوف يتم التفاوض على تقسيط المبلغ، على دفعات.