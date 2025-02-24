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بعد التعادل مع الأهلي.. ماذا ينتظر بيسيرو مع الزمالك حتى نهاية الدور الأول؟

08:45 ص الإثنين 24 فبراير 2025
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو
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    بيسيرو وزوجته فاطيما 11_9
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    بيسيرو وزوجته فاطيما 17_14
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    بيسيرو
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كتب - محمد خيري:

يسود الارتياح داخل نادي الزمالك، بعد تفادي الخسارة في مواجهة الأهلي الماضية، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع الأهلي، أول أمس السبت، بهدف لكل فريق، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ورفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة.

جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، دخل المباراة من أجل تقديم نتيجة إيجابية، في ظل تراجع مستوى الفريق في الفترة الماضية، ونفس الأمر على مستوى جدول المسابقة.

ماذا ينتظر الزمالك حتى نهاية الدور الأول؟

الزمالك بقيادة بيسيرو، يطمح في العودة مرة أخرى للمنافسة بقوة، في ظل اقتراب نهاية الدور الأول.

ويتبقى للزمالك مباراتين في مشوار الدور الأول، حيث خاض 15 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربعة مواجهات، وخسر في ثلاث لقاءات.

الزمالك يتبقى له مباراتين فقط على نهاية الدور الأول، حيث يواجه زد يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ويختتم المباريات بلقاء إنبي 3 مارس.

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