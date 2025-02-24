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نجيب ساويرس يتحدث عن إمكانية ترشحه لرئاسة الأهلي في هذه الحالة

12:09 ص الإثنين 24 فبراير 2025
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    المهندس نجيب ساويرس - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    المهندس نجيب ساويرس
  • عرض 8 صورة
    المهندس نجيب ساويرس - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    المهندس نجيب ساويرس - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    المهندس نجيب ساويرس - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    المهندس نجيب ساويرس يقدم جائزة الجمهور بختام الجونة
  • عرض 8 صورة
    المهندس نجيب ساويرس يقدم جائزة الجمهور بختام الجونة (2)
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كتب - يوسف محمد:

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، عن الحالة التي يمكنه من خلالها الترشح لرئاسة النادي الأهلي، مشيرا إلى أهمية خصخصة الأندية الرياضية في مصر.

وقال ساويرس في تصريحات عبر قناة "أون": "هناك حالة وحيدة تجعلني أفكر في الترشح لرئاسة النادي الأهلي، هي خصخصته وطرحه في البورصة وكذلك كافة الأندية المصرية وليس الأهلي فقط".

وأضاف: "طرح النادي الأهلي في البورصة، يساهم بشكل كبير في تحسين موارد النادي".

وبالحديث عن المحترفين المصريين، قال ساويرس: "اللاعبين المصريين في الخارج مثل محمد صلاح ومرموش، يساهمان في تحقيق دعاية مجانية لمصر تساوي ملايين الدولارات".

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نجيب ساويرس النادي الأهلي خصخصة الأندية الرياضية البورصة محمد صلاح مرموش
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