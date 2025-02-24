نتائج مباريات الأحد 22 فبراير 2025

أقيم يوم الأحد الموافق 22 فبراير، العديد من المباريات في الدوريات حول العالم والتي شهدت الكثير من الأهداف والإثارة.

وفاز ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بثنائي دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما انتصر ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 2-0.

نتائج مباريات الأحد 22 فبراير

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد مانشستر سيتي - (2-0)

نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام - (4-3)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد جيرونا - (2-0)

أتلتيك بلباو ضد بلد الوليد - (7-1)

خيتافي ضد ريال بيتيس - (1-2)

ريال سوسيداد ضد ليجانيس - (3-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد هايدنهايم - (2-2)

بايرن ميونخ ضد فرانكفورت - (4-0)

هوفنهايم ضد شتوتجارت - (1-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

زد ضد غزل المحلة - (2-0)

بيراميدز ضد طلائع الجيش - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد نابولي -(2-1)

هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا - (1-0)

أتالانتا ضد إمبولي - (5-0)

كالياري ضد يوفنتوس - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد لانس - (3-1)

لوهافر ضد تولوز - (1-4)

نيس ضد مونبلييه - (2-0)

باريس سان جيرمان ضد ليون - (3-2)