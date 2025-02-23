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مصدر يكشف لمصراوي موعد وصول أنيس بوجلبان إلى القاهرة لتدريب المصري البورسعيدي

11:51 م الأحد 23 فبراير 2025

التونسي أنيس بوجلبان

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كتب - مراسل مصراوي:

اقترب النجم التونسي أنيس بوجلبان، لتولي القيادة الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا لعلي ماهر الذي رحل عن القيادة الفنية للفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي المصري أتم الاتفاق مع التونسي أنيس بوجلبان، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق".

وأضاف: "بوجلبان سيصل القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء عمله على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدي بشكل رسمي".

واختتم المصدر تصريحاته: "إدارة المصري رفضت فكرة التعاقد مع مدير فني مصري في الفترة المقبلة، فضلت التعاقد مع أنيس بوجلبان لتولي القيادة الفنية للفريق".

وكان النادي المصري، أعلن اليوم الأحد رحيل علي ماهر عن القيادة الفنية للفريق، بعد ساعات من التعادل مع الإسماعيلي.

ويتولى أنيس بوجلبان حاليا فريق الترجي الجرجيسي في الدوري التونسي، كما سبق له تولي القيادة الفنية لفريق الصفاقسي.

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أنيس بوجلبان المصري البورسعيدي علي ماهر الدوري المصري
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