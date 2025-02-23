"بعد فوز بيراميدز على طلائع الجيش".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

واصل فريق بيراميدز، احتلال صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بعد الفوز على طلائع الجيش اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 36 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق ثلاثة نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

وكان التعادل الإيجابي، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمس أمام نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي:

1 ـ بيراميدز، 36 نقطة، 15 مباراة

2 ـ الأهلي، 33 نقطة، 15 مباراة

3 ـ الزمالك، 28 نقطة، 15 مباراة.

4 ـ البنك الأهلي، 25 نقطة، 15 مباراة

5 ـ المصري، 24 نقطة، 15 مباراة.

6 ـ حرس الحدود، 22 نقطة، 15 مباراة

7 ـ سيراميكا كليوباترا، 21 نقطة، 15 مباراة

8 ـ طلائع الجيش، 20 نقطة، 15 مباراة

9 ـ زد، 19 نقطة، 15 مباراة

10 ـ فاركو، 19 نقطة، 15 مباراة.

11 ـ بتروجيت، 18 نقطة، 15 مباراة

12 ـ الاتحاد السكندري، 18 نقطة، 15 مباراة

13 ـ سموحة، 15 نقطة، 17 مباراة

14 ـ غزل المحلة، 14 نقطة، 15 مباراة

15 ـ الجونة، 13 نقطة، 15 مباراة

16 ـ الإسماعيلي، 13 نقطة، 15 مباراة

17 ـ إنبي، 12 نقطة، 15 مباراة

18 فيوتشر، 9 نقاط، 15 مباراة

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