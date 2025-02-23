"ترددت كثيرا".. عبد الواحد السيد يطلق تصريحات مثيرة للجدل بشأن رحيله عن الزمالك

كتب - يوسف محمد:

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، استمراره في منصبه بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الماضية تزايدت بشكل كبير.

وكتب عبد الواحد السيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في البداية ترددت كثيرًا قبل الحديث، ليس خوفًا من شئ بقدر حرصي على فرض حالة الاستقرار على فريق الزمالك، في هذه المرحلة لتعديل المسار خاصة قبل مباراة القمة".

وأضاف: "أسهل شيء هو القفز من المركب والتخلي عن كم الضغوط، التي أتعرض لها وما يقال في حقي من البعض وذكر أسمي في أزمات لا علاقة لي بها، وكان لدي القدرة على الرد لكن فضلت الصمت نهائيًا ووضعت مصلحة الزمالك فوق كل اعتبار".

وتابع: "لا أدعي المثالية، ولكن حين توليت مهمة مدير الكرة لأول مرة في مسيرتي، بعدما كنت حارسًا للزمالك ودافعت عن ألوانه وحققت 17 بطولة كلاعب، ومدافعًا عنه في الإعلام في قناة الزمالك، عملت في فترة هي الأصعب وهي الفترة الانتقالية بين مجلسي إدارة للنادي، تحملت المسئولية كاملة للحفاظ على فريق الكرة واللاعبين الذين كانوا لا يعرفون مصيرهم في هذا التوقيت، لكن حق الزمالك علي والواجب علي تجاه الزمالك جعلني أقدم كل ما لدي من مجهود".

وواصل: "الانتقاد وصل لمرحلة أنني لا أهاجم الحكام في المباريات، وهذه الطريقة من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية وتتسبب في توتر الحالة العامة للفريق، ودائمًا أنفذ طريقة معينة لمحاولة الحفاظ على حقوق الزمالك في هذه الجزئية، "بعيدًا عن الكاميرات والشو والانفعال على الدكة"، وارد أن يكون هذا الصواب ووارد أن أخطئ، وارد أن أسير عكس التيار وما يريده البعض، لكن في النهاية مصلحتي أولًا وأخيرًا نادي الزمالك".

وأكمل: "علاقتي باللاعبين ممتدة لحل كل ما يواجههم من مشاكل وأكون قريبًا منهم بقدر استطاعتي، وفي النهاية لا أسعى لكسب الود بقدر رغبتي في تحقيق الحد الأدنى من العدالة وتطبيق النظام داخل الفريق، أحيانا العواطف تسبق القرارات لكن أضع دائما مصلحة الزمالك قبل مصلحة أي لاعب، أحرص دائما على معرفة ردود الأفعال والمناقشة مع من هم أهل للثقة، قبل اتخاذ بعض القرارات فالطبيعي أن لا أكون دائما على صواب".

وأردف: "خروج البعض قبل مباراة القمة، رمي كلام مغلوط عني سهل أن أرد عليه، ولكن من نابع المسئولية والمكانة التي أتواجد فيها لخدمة النادي الذي تربيت بين جدرانه، يدفعني للصمت وأن أسير لخدمة النادين من السهل الحديث عن الكواليس ورحيل مدرب، لكن لن أقبل أن يكون الزمالك مادة إعلامية ممتعة للمشاهد، كيان النادي أكبر من ذلك بكثير".

وتابع: "في المجمل الحمد لله راضي بنسبة كبيرة عن أدائي، في مهام عملي ولا أريد أن أتحدث عن كل ما فعلته في العلن لأنه في النهاية واجبي، وأقدر موقف الجماهير سواء في دعمها أو غضبها، لكنني لم أنسى أبدًا فضلهم والدعم ووقفتهم معي، في موقف الإمارات السابق يجعلني أتحمل أي شيء من أجلهم".

وأكد: "أكرر لا أدعي المسئولية ولكن أؤكد أنه لو هناك أي وقت قصرت فيه فأعتذر عنه سواء للجماهير أو اللاعبين أو الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، ورضائي عن نفسي يجعلني أؤكد للجماهير أن الفترة المقبلة أعدهم أننا سنعود أقوى ولن نستسلم في هذا الموسم الصعب، الذي نرى فيه أشياء فوق توقعاتنا".

واختتم عبد الواحد تصريحاته: "أخيرًا، أنا مستمر في مكاني وسأواصل تحمل المسئولية بكل ما لدي من قدرة، فلم اعتاد الهروب يومًا من المسئولية سواء كلاعب أو كمسئول، سيظل هدفي دائمًا تواجد الزمالك في المكانة التي يستحقها وحصد البطولات، ويظل الزمالك أقوى بجماهيره، عاش نادي الزمالك وعاش بجماهيره العظيمة".

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