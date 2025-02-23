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زد يفوز على غزل المحلة في الدوري المصري

06:50 م الأحد 23 فبراير 2025

فريق زد

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق زد على نظيره غزل المحلة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز زد على نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 ـ 0 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاء الهدف الأول لصالح زيد بقدم اللاعب ماتا ماجاسا في الدقيقة 27 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم أحمد عادل ميسي في الدقيقة 90+1.

يذكر أن زد يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

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فريق زد غزل المحلة
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