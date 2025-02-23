المصري البورسعيدي يعلن رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق

كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة المصري البورسعيدي، رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي ماهر، بعد تراجع أداء الفريق في الفترة الماضية.

ونشر المصري البورسعيدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن ميمي عبد الرازق سيقود تدريبات الفريق بشكل مؤقت، خلال الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق.

وقاد علي ماهر المصري البورسعيدي في 24 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، قاد خلالهم الفريق للفوز 11 مباراة وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، فيما حضر التعادل في 8 مباريات بين الفريقين.

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