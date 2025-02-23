اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية على لجنة فنية ضمت الثنائي أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام بجانب آخرون مثل محمد أبو العلا ونادر السيد وهيثم فاروق لاختيار الصفقات.

وبرز خلال فترة الانتقالات الشتوية، بحسب تصريحات مصادر في وقت سابق لمصراوي، أحمد حسام "ميدو" ومن بعده حازم إمام في اختيارات اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم خلال الانتقالات الشتوية.

وأسفرت الانتقالات الشتوية بالزمالك عن ضم 4 لاعبين: محمود جهاد، أحمد حسام، المغربي صلاح مصدق والتونسي أحمد جفالي، ثم أعلن نادي الزمالك تكوين لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة حسين لبيب وعضوية كل من حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني.

وظهرت الصفقات الشتوية مع الزمالك بصورة جيدة باستثناء أحمد الجفالي الذي لم يحصل على الوقت للمشاركة لعل آخرهم المدافع المغربي صلاح مصدق الذي كانت بدايته مع الفريق أمام الأهلي.

أرقام صلاح مصدق أمام الأهلي

المدافع المغربي خطف الأنظار في ظهوره الأول وساهم في هدف تعادل الزمالك، صلاح مصدق شارك بالمباراة أساسيًا؛ إذ شتت الكرة ثلاث مرات ومنع تسديدة وفاز بالتحامين أرضيين من أصل 4 وبالتحامين هوائيين بنسبة نجاح 100%.

ومرر صلاح مصدق الكرة 43 مرة بعدما لمس الكرة 50 مرة من بينهم 34 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 79%، فيما أرسل 7 كرات طولية بينها اثنتين صحيحة وواحدة تسببت في الهدف، فيما نفذ مراوغتين صحيحتين بنسبة نجاح 100%.

محمود جهاد

محمود جهاد لاعب الوسط القادم من فاركو استطاع حجز مقعدًا أساسيًا مع الفريق ولكنه غاب عن مباراة بتروجت للطرد الذي تعرض له أمام فاركو وغاب عن مواجهة الأهلي بسبب الإصابة

أحمد حسام

أحمد حسام المدافع القادم من الجونة شارك في مباراتين مع الزمالك وظهر بصورة جيدة لكنه لم يلق الاستحسان الذي ناله صلاح مصدق في ظهوره الأول مع الزمالك.

اقرأ أيضًا:

بيراميدز يكشف سبب غياب الشناوي المفاجئ عن مواجهة الطلائع

هل تواصل الأهلي مع كيروش للإطاحة بكولر؟.. إعلامي يكشف الحقيقة