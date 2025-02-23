مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 0
19:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 2
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"تهنئة تستحقها".. تفاصيل جلسة بيسيرو مع عبدالله السعيد بعد مباراة الأهلي

04:30 م الأحد 23 فبراير 2025

عبدالله السعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع عبدالله السعيد لاعب الفريق على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت الجلسة في حضور أيمن عبد العزيز المدرب العام، وحرص المدير الفني على الإشادة بمستوى وأداء عبد الله السعيد خلال مباراة الأهلي التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث بيسيرو مع عبد الله السعيد عن بعض الأمور الفنية والأدوار المطلوبة منه مع الفريق.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

"مافيش وقت للراحة".. قرار هام من بيسيرو للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه بيسيرو عبدالله السعيد نادي الزمالك الدوري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين