أمير عزمي مجاهد يعلن ناديه الجديد بعد الرحيل عن الزمالك (صور)

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أمير عزمي مجاهد عودته للقيادة الفنية لفريق الداخلية الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورًا له من تدريبات الداخلية اليوم الأحد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياها بقوله:"تحدي جديد.. مدير فني لنادي الداخلية اللهم أرزقني النجاح والتوفيق".

وكان نادي أمير عزمي مجاهد قد رحلّ خلال الموسم الجاري 2024/25 عن الداخلية للعمل مع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس.

وأعلن الزمالك في وقت سابق رحيل الجهاز الفني لفريقه بقيادة جروس وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو.

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