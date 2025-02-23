مصطفى محمد أساسيًا بتشكيل نانت أمام لانس

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، أنطوان كومباريه، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة لانس في الدوري.

مصطفى محمد أساسيًا بتشيكل نانت

وشهد التشكيل الأساسي لفريق نانت بالمباراة تواجد المحترف المصري بصفوفه مصطفى محمد أساسيًا بعدما كان بديلاً في الجولة الماضية أمام موناكو.

موعد مباراة نانت ولانس في الدوري الفرنسي

ويستضيف فريق نانت نظيره لانس عند الرابعة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

أرقام مصطفى محمد مع نانت موسم 24/25

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع نانت بـ 21 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر خلال 766 دقيقة.

ترتيب نانت ولانس في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت قبل المباراة المركز 15 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن ريمس صاحب المركز 14، فيما يحتل فريق لانس المركز الثامن برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن ستراسبورغ صاحب المركز السابع.

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