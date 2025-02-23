هل تواصل الأهلي مع كيروش للإطاحة بكولر؟.. إعلامي يكشف الحقيقة

كتب- محمد خيري:

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن الانتقادات الموجهة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وحقيقة التواصل مع البرتغالي كيروش لخلافته.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "كولر ليس مدربا فاشلا ولكنه ناجحا، ومن الوارد أن يتراجع الأداء في بعض المباريات، أو تخسر أو تتعادل في بعض المباريات".

وتابع كريم رمزي: "هناك حديث خرج عن تكليف إدارة الأهلي لـ محمد شوقي بالتواصل مع كيروش لخلافة كولر، وهو أمر غير صحيح وغير منطقي".

وواصل رمزي: "بالتأكيد كان يُمكن لكولر أن يلعب مباراة أفضل من هذه، ولو كانت الأمور تدار بالمقارنات وبالأموال المدفوعة، لكان جوارديولا قد رحل عن مانشستر سيتي منذ فترة، ولم نكن لنرى ريال مدريد يخسر مباراة أبدا".

وأكمل كريم رمزي: "صفقات الأهلي المميزة أدت سواء أشرف بن شرقي أو جراديشار، ومحمد عبد الله لاعب واعد وكيف ينتقده البعض؟، ولماذا لم يتم انتقاد حسين الشحات على أدائه".

وأضاف كريم رمزي: "الأهلي لا يُلاعب نفسه، وبالتأكيد كان يُلاعب فريقا كبيرا مهما كانت ظروفه، وليس من المنطقي أن نرى الجمهور يدخل المباراة منتظر فوز الأهلي بخماسية أو سداسية".

واختتم رمزي: "سعيد بأداء صلاح مصدق وعبد الله السعيد، وسعيد بالتزام إمام عاشور رغم الهتافات ضده، والمباراة في مجملها كانت قوية ومتتعة، وتعادل الأهلي ليس كارثة، والزمالك لم يُحقق الفوز بتعادله".