كتب- محمد عبدالهادي:

عندما يُذكر لقب "العالمي"، يتبادر إلى الأذهان على الفور اسم أحمد حسام ميدو، أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية والإفريقية والعربية، ولاعب له بصمات واضحة في الملاعب الأوروبية.

ويحتفل ميدو اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ42، حيث ولد في 23 فبراير 1983، ليسطر خلال تلك السنوات مسيرة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية، لاعبًا رفع سقف الطموحات بالتألق في الملاعب الأوروبية، ومدربًا شابًا واجه تحديات عدة.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية، حكاية أحمد حسام ميدو ومسيرته في الملاعب الأوروبية:

ميدو.. من الزمالك انطلقت الحكاية

وُلد أحمد حسام حسين عبدالحميد وصفي، الشهير بـ"ميدو"، في 23 فبراير 1983 بالقاهرة، بدأ شغفه بكرة القدم مبكرًا، فالتحق بقطاع الناشئين في نادي الزمالك عام 1990.

على مدار تسع سنوات، تطور أداؤه بشكل ملحوظ حتى تم تصعيده للفريق الأول في موسم 1999-2000، حيث سجّل هدفين في أولى مشاركاته بالدوري أمام الألمونيوم وشارك في البطولات الإفريقية بقميص الأبيض.

مسيرة ميدو الاحترافية

لم يتجاوز عمر ميدو 17 عامًا عندما خاض أولى تجاربه الاحترافية مع نادي جينت البلجيكي، حيث سجل 11 هدفًا في 25 مباراة، ما لفت أنظار الأندية الكبرى إليه.

و انتقل بعدها إلى أياكس أمستردام الهولندي، حيث خاض ثلاث مراحل مع الفريق، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 13 في 63 مباراة.

تألقه مع أياكس جعله ينتقل للدوري الإسباني من بوابة سيلتا فيجو على سبيل الإعارة قبل أن يرحل بصورة نهائية لصفوف مارسيليا ومنه لروما الذي فتح له أبواب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ارتدى قميص توتنهام هوتسبير ولعب 61 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع خمسة، كما دافع عن ألوان ميدلسبروه، ويجان أتلتيك، ووست هام يونايتد في تجارب متفاوتة النجاح.

ميدو شارك مع العملاق الإيطالي مع روما، حيث شارك في 14 مباراة، وفي الدوري الفرنسي مع مارسيليا، مسجلًا تسعة أهداف وصانعًا لسبعة أخرى في 34 مباراة، فيما سجل مع سيلتا فيجو، حيث أحرز أربعة أهداف في ثماني مباريات.

ورغم احترافه في أوروبا، ظل الحنين يشده إلى الزمالك، فعاد لارتداء قميصه في محطات متفرقة، حيث لعب 18 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة.

مسيرة ميدو التدريبية

بعد اعتزاله اللعب، دخل ميدو عالم التدريب مبكرًا في سن الثلاثين، وتولى قيادة الزمالك في عام 2013، ليصبح أصغر مدرب يحقق لقب كأس مصر.

وقاد الأبيض في 38 مباراة، حقق خلالها 20 انتصارًا، تسعة تعادلات ومثلها من الهزائم.

توالت بعدها محطاته التدريبية، حيث درب وادي دجلة، الإسماعيلي، الوحدة السعودي، ومصر للمقاصة، لكن دون تحقيق نجاحات لافتة كتلك التي حققها كلاعب.

مسيرة ميدو مع منتخب مصر

لعب ميدو 45 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل خلالها 14 هدفًا وساهم في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006.

ورغم تألقه مع الفراعنة، لم تخلُ مسيرته الدولية من الأزمات، أبرزها اعتراضه الشهير على تغييره في نصف نهائي كأس الأمم 2006 أمام السنغال، ما تسبب في استبعاده من المباراة النهائية والبطولات اللاحقة.

بطولات ميدو

توج ميدو بخمس بطولات خلال مسيرته، أربع منها مع أياكس (الدوري الهولندي مرتين، كأس هولندا، وكأس السوبر الهولندي)، إضافة إلى لقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر عام 2006.

اقرأ أيضًا:

قبل صدام الليلة.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي

زوجة إبراهيم شيكا تكشف لمصراوي آخر تطورات حالته الصحية