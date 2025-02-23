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بيراميدز يكشف سبب غياب الشناوي المفاجئ عن مواجهة الطلائع

03:29 م الأحد 23 فبراير 2025

أحمد الشناوي

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كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب حارس الفريق أحمد الشناوي عن مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وخروجه من القائمة.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز.

أوضح المنيري، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن الشناوي تعرض خلال المباراة الماضية أمام مودرن سبورت للإصابة بكدمة شديدة في الضلوع بسبب التحام قوي داخل المنطقة.

المنيري شدد على أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي ليتعافى من الإصابة، على أن يكون جاهزا لمباراة الاتحاد السكندري المحدد لها يوم الجمعة المقبل، بالإسكندرية.

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أحمد الشناوي بيراميدز حارس بيراميدز أخبار بيراميدز
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