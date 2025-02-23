زوجة إبراهيم شيكا تكشف لمصراوي آخر تطورات حالته الصحية

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كتب: محمد عبدالهادي:

كشفت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق والمصاب بمرض السرطان، عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها، بعدما تدهورت مؤخرًا مما أدي لحجزه بأحد مستشفيات القاهرة.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قالت هبة التركي زوجة اللاعب اليوم الأحد:" شيكا حالته صعبة ولم تتحسن، نحن على هذا الوضع منذ شهور".

وتابعت:" شيكا سيجري اليوم الأحد مسح ذري للوقوف على آخر مستجدات الحالة، ولمعرفة هل الجلسات والأدوية أثرت بشكل إيجابي أم ما زال الوضع كما هو عليه".

وأكملت تصريحاتها:" آخر مسح ذري تم عمله لم تكن النتيجة جيدة، والمرض الخبيث انتشر في جسده، واليوم سنعرف ما الجديد".

وأردفت تصريحاتها:" كنا في المستشفي الجوي ولكن لم نتحمل تكاليف الإقامة، والآن إبراهيم في منزله ونذهب للمستشفى من حين لآخر".

واختتمت هبة التركي:" لم يساعدنا أي شخص بجنيه واحد والوزير لم يقدم مساعدة".

ما هو مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك؟

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

فهو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic.

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